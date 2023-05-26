Медведев: Россия вышла на большие объемы производства вооружений для нужд армии

Ранее во время штурма позиций ВСУ в Артемовске представители ЧВК «Вагнер» неоднократно указывали Минобороны РФ на нехватку боеприпасов. Эта ситуация влияла на темпы выполнения боевых задач и приводила к серьезным потерям.