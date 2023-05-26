Медведев: Россия вышла на большие объемы производства вооружений для нужд армии

Россия успешно вышла на большие объемы по производству оружия и боеприпасов для ВС РФ. Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
По его словам, на данный момент российской армии хватает снарядов. Однако, добавил он, штурмовики должны обеспечиваться количеством вооружения, превышающим установленные нормативы.
Ранее во время штурма позиций ВСУ в Артемовске представители ЧВК «Вагнер» неоднократно указывали Минобороны РФ на нехватку боеприпасов. Эта ситуация влияла на темпы выполнения боевых задач и приводила к серьезным потерям.