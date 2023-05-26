Медведев исключил переговоры России и Украины при режиме «клоуна Зеленского»

Переговоры между Москвой и Киевом не представляются возможными, пока во власти на Украине находится действующий режим во главе с президентом Владимиром Зеленским, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По словам политика, рано или поздно сторонам конфликта придется договориться, и это неизбежно. Однако в сложившейся ситуации для Москвы ситуация не поменяется в случае проведения такого диалога.
«Пока есть киевский режим, клоун Зеленский, переговоры невозможны», — подчеркнул Медведев в рамках визита во Вьетнам.
Ранее сообщалось, что МИД России положительно оценил мирную инициативу папы римского Франциска по Украине.