Украинская армия в случае попытки провести масштабное контрнаступление на позиции ВС РФ попадет под мощные артиллерийские удары и понесет большой урон. Об этом предупредили обозреватели британского издания Financial Times.
«Прорвать множество российских оборонительных линий без тяжелых потерь будет крайне сложно», — отмечается в статье.
Аналитики Financial Times подчеркнули, что у ВС Р/Ф было достаточно времени и технических возможностей для возведения продуманной и современной фортификации, которая станет огневой ловушкой для ВСУ и западной военной техники, которую получил киевский режим.