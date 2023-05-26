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Financial Times: при попытке контрнаступления ВСУ попадут под мощный огонь российской артиллерии

Армия
Financial Times: при попытке контрнаступления ВСУ попадут под мощный огонь российской артиллерии

Украинская армия в случае попытки провести масштабное контрнаступление на позиции ВС РФ попадет под мощные артиллерийские удары и понесет большой урон. Об этом предупредили обозреватели британского издания Financial Times.

«Прорвать множество российских оборонительных линий без тяжелых потерь будет крайне сложно», — отмечается в статье.

Аналитики Financial Times подчеркнули, что у ВС Р/Ф было достаточно времени и технических возможностей для возведения продуманной и современной фортификации, которая станет огневой ловушкой для ВСУ и западной военной техники, которую получил киевский режим.

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