РИА Новости: ВС РФ при помощи нового огнемета «Бородач» способны взломать оборону ВСУ

Аналитик отметил, что мощная ударная волна от «Бородача» способна полностью уничтожить вражеские позиции, в том числе в городских условиях. Он подчеркнул, что использование нового огнемета актуально, например, на Авдеевском направлении, где противник создал особенно сильные укрепления.