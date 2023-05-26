РИА Новости: ВС РФ при помощи нового огнемета «Бородач» способны взломать оборону ВСУ

Вооруженные силы РФ получили новый реактивный огнемет «Бородач», который позволит военным эффективно уничтожать оборонные укрепления ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает обозреватель РИА Новости Андрей Коц.
По его словам, это оружие работает с термобарическими боеприпасами. Его вес составляет 4,7 килограммов, а дальность действия достигает до 600 метров.
Аналитик отметил, что мощная ударная волна от «Бородача» способна полностью уничтожить вражеские позиции, в том числе в городских условиях. Он подчеркнул, что использование нового огнемета актуально, например, на Авдеевском направлении, где противник создал особенно сильные укрепления.