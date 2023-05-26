РИА Новости: дискуссии по госдолгу в США могут ударить по Украине

В статье РИА Новости сказано, что США могут отложить или уменьшить военную помощь Киеву. Издание The Hill считает, что миллиарды долларов для Украины иссякнут уже к концу лета. Плюс ко всему паузы в траншах обусловлены неопределенными результатами предстоящего контрнаступления ВСУ.