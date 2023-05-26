РИА Новости: дискуссии по госдолгу в США могут ударить по Украине

Американские политики продолжают жаркие дебаты по вопросу повышения потолка государственного долга, что может серьезно ударить по Украине, сообщил обозреватель Ренат Абдуллин.
В статье РИА Новости сказано, что США могут отложить или уменьшить военную помощь Киеву. Издание The Hill считает, что миллиарды долларов для Украины иссякнут уже к концу лета. Плюс ко всему паузы в траншах обусловлены неопределенными результатами предстоящего контрнаступления ВСУ.
«Несмотря на проблемы с финансами в США, пока у Киева сохраняются перспективы дальнейшего получения помощи — независимо от решения американских законодателей», — говорится в материале.
Источники Reuters ранее сообщили, что американские власти в ближайшие дни выделят Украине военную помощь на 300 миллионов долларов.