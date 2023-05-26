Депутат Чернышов представил архивную записку Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский оставил записку о том, что погубило бизнесмена Бориса Березовского и политиков Григория Явлинского и Бориса Немцова. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Соответствующую запись политик опубликовал в Telegram. Он отметил, что записка взята из архива Жириновского. Основатель партии лично написал эти строки.
«Что погубило: Березовского — жадность, Явлинского — упрямство, Немцова — радикализм», – сказано в записке.
Чернышов добавил, что с мнением Жириновского сложно спорить. По его словам, основатель партии видел людей насквозь.
Ранее Борис Чернышов представил прогноз Владимира Жириновского о будущем России. Политик был уверен, что объединение русского мира произойдет в 2025 году в границах СССР.