Украинские беженцы в Польше начали злоупотреблять алкоголем и издеваться над детьми

Работники польских социальных служб зафиксировали рост количества случаев злоупотребления алкоголем в семьях украинских беженцев.
Например, такая ситуация сложилась в Люблине. К тому же участились случаи домашнего насилия в семьях украинских беженцев, отмечает TOK FM. Соцслужбы получают сообщения, что дети остаются без надзора.
«Я много раз слышала от украинок, что в одной пощечине нет ничего страшного, что это норма, что для них это приемлемо», — рассказала координатор отдела противодействия домашнему насилию Малгожата Рабчевская.
Украинские беженцы ранее пожаловались на утрату всех льгот при выезде из Польши. Речь идет о гражданах, которые после поездки на родину, возвращались в Варшаву как туристы.