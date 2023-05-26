Пригожин и военкор Симонов посетили тыловые лагеря, в которые начали перемещаться подразделения ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вместе с военкором Александром Симоновым посетил тыловые лагеря, в которые начали перемещаться подразделения «оркестра». Он осмотрел медсанчасть, полковой штаб и оружейную комнату.
Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали Пригожину, что новички постоянно прибывают в лагерь и здесь же проходят обучение. Медицинские специалисты, которые находятся на территории лагеря, оказывают лечение раненым. В данный момент в стационаре находятся семь человек.
Пригожин отметил обеспечение и хорошие условия, в которых находятся сотрудники «оркестра».
«Тут спокойно, безопасно. Сейчас когда дроны в Белгород полетят всякие, ракеты, а потом в Москву, здесь будет вообще самый лучший курорт», — с иронией заявил Пригожин на видео, которое опубликовал военкор Александр Симонов.
Ранее основатель «оркестра» сообщил, что «вагнеровцы» выходят из зоны боевых действий в тыловые лагеря, где будут отдыхать, набираться сил, а затем приступят к выполнению боевых задач. По словам Пригожина, до 1 июня Артемовск будет передан войскам российской армии.