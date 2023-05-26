Пригожин и военкор Симонов посетили тыловые лагеря, в которые начали перемещаться подразделения ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали Пригожину, что новички постоянно прибывают в лагерь и здесь же проходят обучение. Медицинские специалисты, которые находятся на территории лагеря, оказывают лечение раненым. В данный момент в стационаре находятся семь человек.