Соединенные Штаты провели две провокации для обострения ситуации на Украине. Такое мнение выразил экономист Джеффри Сакс.
Автор в статье для издания Common Dreams первый провокацией назвал стремление расширить НАТО. Выбор Альянса пал на Украину и Грузию, чтобы окружить Россию в Черноморском регионе.
Второй провокацией стало установление русофобского режима на Украине. Это произошло после госпереворота в 2014 году.
«Ключ к миру на Украине лежит через переговоры, основанные на нейтралитете Украины и нерасширении НАТО», – сказал эксперт.
Экономист добавил, что американцы стараются затянуть в боевые действия. При этом российская сторона пыталась урегулировать разногласия еще до начала конфликта, однако Вашингтон проигнорировал интересы Москвы.