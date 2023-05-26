Новосибирским школьникам пришлось заменить зарубежную песню на выпускном по «просьбе» директора

Директор новосибирской школы №137 настоятельно посоветовала учащимся отказаться от песни Uptown Funk Марка Ронсона на выпускном.
По словам одной из старшеклассниц, директор переживала, что кто-то выложит видео с танцующими под иностранную композицию подростками в Сеть. В итоге зарубежный трек заменили на вальс.
«У нас есть традиции, которые мы не нарушаем. Традиционно дети входят под школьный вальс. Какой — без разницы: какой найдут, такой и найдут. Но чтобы было понятно, что это российские выпускники заходят на торжественное мероприятие», — рассказала директор школы, отмечает ngs.ru.
Имиджмейкер Яна Гракова ранее рассказала о трендах в выпускных платьях. Стилист посоветовала обращать внимание на легкие ткани и принты в виде цветочка или горошка, отмечает телеканал «360».