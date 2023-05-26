Финский генерал Нурми испугался неожиданного решения России о военных инспекциях

Ранее финский МИД подтвердил информацию о прекращении двустороннего соглашения о дополнительных визитах по военной оценке по инициативе российской стороны. При этом в Москве неоднократно предупреждали Хельсинки о негативных последствиях для межгосударственных отношений от вступления Финляндии в НАТО.