Финский генерал Нурми испугался неожиданного решения России о военных инспекциях

Россия решила выйти из двустороннего соглашения с Финляндией о проведении военных инспекций. Подобное решение Москвы испугало бригадного генерала финской армии Сами Нурми.
«На этом соглашении основывалось доверие. Так страны хотели показать, что все происходит по договоренности», — обеспокоенно заявил Нурми.
Ранее финский МИД подтвердил информацию о прекращении двустороннего соглашения о дополнительных визитах по военной оценке по инициативе российской стороны. При этом в Москве неоднократно предупреждали Хельсинки о негативных последствиях для межгосударственных отношений от вступления Финляндии в НАТО.