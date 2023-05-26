Политик Филиппо осудил безумцев из НАТО из-за попыток вызвать взрыв во всем мире

НАТО пытаются вызвать взрыв во всем мире, продолжая «подливать масла в огонь» на Украине. Об этом заявил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.
Французский политик опубликовал соответствующую запись в Twitter. Он прокомментировал высказывание генсека Альянса Йенса Столтенберг, который выразил уверенность в вопросе вступления Украины в военный блок.
«Эти безумцы хотят любой ценой постоянно подливать масла в огонь, чтобы поддерживать войну и вызвать взрыв во всем мире», – сказала Филиппо.
Экс-депутат уверен, что НАТО необходимо остановить. По его словам, Франции следует немедленно выйти из состава Альянса.
Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна высказалась о военной помощи Киеву. По ее словам, Париж способен сделать вклад в общую подготовку украинских летчиков.