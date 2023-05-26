Пугачева прокомментировала праздник по случаю 32-летия Никиты Преснякова

Певица Алла Пугачева отреагировала на вечеринку, которую устроил внук Никита Пресняков в честь своего дня рождения. На 32-летие он пригласил огромное количество друзей.
После завершения праздника, который провели на свежем воздухе, Пресняков признался, что праздник был настолько активным и веселым, что он забыл сделать фотографии. Он выложил в соцсеть только один снимок, где запечатлены все гости. Звездная бабушка Пугачева не осталась в стороне и похвалила Преснякова.
«Круто!» — отреагировала примадонна в соцсетях.
Напомним, что родственники практически не видятся. В 2022 году Никита Пресняков переселился в США, где проживает со своей женой Аленой Красновой. Пугачева выбрала местом жительства Израиль и проводит практически все время со своими детьми Лизой и Гарри, прекратив концертную деятельность.