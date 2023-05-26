Пугачева прокомментировала праздник по случаю 32-летия Никиты Преснякова

После завершения праздника, который провели на свежем воздухе, Пресняков признался, что праздник был настолько активным и веселым, что он забыл сделать фотографии. Он выложил в соцсеть только один снимок, где запечатлены все гости. Звездная бабушка Пугачева не осталась в стороне и похвалила Преснякова.