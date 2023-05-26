Лайма Вайкуле объяснила, почему София Ротару не была на ее фестивале в Юрмале

До начала спецоперации музыкальное мероприятие в крупнейшем курортном городе Рижского залива посещали почти все знаменитости. На последний фестиваль не приехала София Ротару. Вайкуле рассказала, что всегда приглашала певицу, но в последний, когда они связывались, Ротару была в Киеве. У нее, по словам певицы, возникли проблемы со здоровьем.