Лайма Вайкуле объяснила, почему София Ротару не была на ее фестивале в Юрмале

Певица Лайма Вайкуле высказалась об отношениях с народной артисткой СССР Софией Ротару и объяснила, почему украинская исполнительница не была на ее фестивале в Юрмале.
До начала спецоперации музыкальное мероприятие в крупнейшем курортном городе Рижского залива посещали почти все знаменитости. На последний фестиваль не приехала София Ротару. Вайкуле рассказала, что всегда приглашала певицу, но в последний, когда они связывались, Ротару была в Киеве. У нее, по словам певицы, возникли проблемы со здоровьем.
«Потом слышала, что она поехала во Львов… Точно не знаю, врать не буду. Больше не имела с ней связь, но сейчас позвоню и узнаю, где она, что она. Я всегда ее приглашаю!» — рассказала Вайкуле в YouTube-проекте «И грянул Грэм».
По словам певицы, у нее прекрасные отношения с Ротару, но в последнее время она постоянно озабочена семейными делами. Вайкуле также высказалась о конкуренции украинской артистки с Аллой Пугачевой. Певица напомнила, как две звезды выступали дуэтом и отметила, что их противостояние выдумали поклонники.