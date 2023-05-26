Bloomberg: нестабильность немецкой экономики становится опасной для Европы

Прежде Берлин успешно справлялся с проблемами. Однако в настоящее время правительство ФРГ не может справиться с кризисом, несмотря на все заявления местных властей. Граждане из-за этого стали экономить на всем, так как инфляция в стране сейчас составляет около 7%.