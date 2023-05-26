Bloomberg: нестабильность немецкой экономики становится опасной для Европы

Страны Европы не один раз выходили из кризисов благодаря устойчивости экономики ФРГ, однако последняя второй квартал подряд оказывается в «минусе». Такая тенденция может стать опасной для региона, передает издание Bloomberg.
Журналисты портала со ссылкой на главного исполнительного директора BASF Мартин Брудермюллер уточнили, что аналитикам не стоит ждать положительных прогнозов. По его словам, «проблемы в Германии накапливаются», но впереди страну ждет период перемен.
Прежде Берлин успешно справлялся с проблемами. Однако в настоящее время правительство ФРГ не может справиться с кризисом, несмотря на все заявления местных властей. Граждане из-за этого стали экономить на всем, так как инфляция в стране сейчас составляет около 7%.
Такая динамика может серьезно ударить по соседним странам, так как они прежде рассчитывали на помощь. Однако сейчас сам Берлин нуждается в поддержке.