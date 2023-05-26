Шольц намерен провести телефонный разговор с Путиным в «подходящее время»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении вновь провести телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
По словам главы немецкого правительства, с последней беседы между политиками прошло уже большое количество времени. Однако канцлер ФРГ не стал уточнять, когда именно он хочет поговорить с российским лидером.
«Но я намереваюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным», – сказал Шольц в интервью Kolner Stadt-Anzeiger.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ объявил о намерении Запада продолжить санкционное давление на Москву. По словам Шольца, иностранные государства хотят исключить обход уже введенных ограничений.