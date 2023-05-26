«Необратимые законы войны»: Медведев пригрозил Западу и Украине превентивным ударом

Россия будет вынуждена нанести превентивный удар в случае передачи Украине ядерного оружия со стороны Запада, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Во время поездки во Вьетнам политик отметил, что в сложившейся ситуации Киев может получить боевые самолеты от Запада. Более того, Украине могут передать даже ядерное вооружение. Англосаксы считают, что Москва якобы не станет отвечать на подобные действия.
«Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар», — подчеркнул Медведев в разговоре с прессой.
Авторы издания 19fortyfive ранее сообщили, что в ситуации на Украине произошел перелом в пользу России.