«Необратимые законы войны»: Медведев пригрозил Западу и Украине превентивным ударом

Во время поездки во Вьетнам политик отметил, что в сложившейся ситуации Киев может получить боевые самолеты от Запада. Более того, Украине могут передать даже ядерное вооружение. Англосаксы считают, что Москва якобы не станет отвечать на подобные действия.