Дмитрий Медведев: Киев тестирует готовность общества к разделу Украины

Киевский режим при упоминании «корейского сценария» проверяет готовность общества к разделу Украины, заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он рассказал об этом в ходе разговора со СМИ во время поездки во Вьетнам.
Украинские власти, по словам политика, начали «пробивать» отношение граждан к разделу страны. На фоне этого появилась условная 38-я параллель. Медведев провел сравнение с демилитаризованной территорией между КНДР и Южной Кореей.
Медведев назвал этот вариант самым предпочтительным для нынешнего украинского правительства. Замглавы Совбеза России так отреагировал на слова из Киева про якобы готовность западных стран разделить Украину по «корейскому сценарию».