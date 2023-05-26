Краснодарский губернатор Кондратьев призвал жителей сохранять спокойствие после взрыва

Сотрудники экстренных служб устанавливают обстоятельства взрыва в Краснодарском крае. Об этом написал губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
Политик призвал местных жителей не поддаваться панике и черпать информацию об инциденте только из достоверных источников. На Морской улице Краснодара работают правоохранительные органы. Их работу контролирует мэр города Евгений Наумов.
«Жертв и пострадавших нет», – подчеркнул Кондратьев.
Взрыв в административном центре Краснодарского края прогремел 26 мая, около 04:30 утра. Взрывчатка была сброшена на город с помощью беспилотника.