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Краснодарский губернатор Кондратьев призвал жителей сохранять спокойствие после взрыва

Происшествия
Краснодарский губернатор Кондратьев призвал жителей сохранять спокойствие после взрыва

Сотрудники экстренных служб устанавливают обстоятельства взрыва в Краснодарском крае. Об этом написал губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Политик призвал местных жителей не поддаваться панике и черпать информацию об инциденте только из достоверных источников. На Морской улице Краснодара работают правоохранительные органы. Их работу контролирует мэр города Евгений Наумов.

«Жертв и пострадавших нет», – подчеркнул Кондратьев.

Взрыв в административном центре Краснодарского края прогремел 26 мая, около 04:30 утра. Взрывчатка была сброшена на город с помощью беспилотника.

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