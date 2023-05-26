19FortyFive: в украинском кризисе случился перелом в пользу России

«Тренд» конфликта, по мнению эксперта, смещается в сторону Москвы, как бы это ни расстраивало многих в западных странах. Перелом в пользу России Дэвис назвал объективной реальностью. Специалист призвал американское правительство избежать соблазна «удвоить ставку», поддерживая проигрышный сценарий.