В украинском кризисе произошел перелом в пользу России, заявил американский военный эксперт Дэниел Дэвис. Слова специалиста передает издание 19FortyFive.
«Тренд» конфликта, по мнению эксперта, смещается в сторону Москвы, как бы это ни расстраивало многих в западных странах. Перелом в пользу России Дэвис назвал объективной реальностью. Специалист призвал американское правительство избежать соблазна «удвоить ставку», поддерживая проигрышный сценарий.
В течение последних 15 месяцев Вооруженные силы Украины проиграли четыре больших сражения, обратил внимание эксперт. Речь идет о боях за города Северодонецк, Лисичанск, Соледар и Артемовск.