Медведев выразил надежду увидеть на посту президента США «парня без деменции»

Россия рассчитывает, что в следующем году в должность президента США вступит человек, не страдающий деменцией. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в разговоре с вьетнамской прессой.
Корреспонденты поинтересовались у политика, кто является фаворитом Москвы в предстоящей президентской гонке. Он в ответ на это выразил надежду, что «у руля» Соединенных Штатов окажется здоровый человек.
«Главное, чтобы не выбрали парня с деменцией», – сказал Медведев.
Однако, считает зампред, американские граждане способны избрать нездорового человека на пост главы Белого дома. В заключение Медведев добавил, что «Москве легче работать с республиканцами».