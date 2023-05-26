Público: визит Мишустина в Пекин развеял распространенный в Европе и США миф

По словам автора статьи, время визита было выбрано неслучайно. Он состоялся после саммита «Большой семерки» в Хиросиме, проходившей в минувшие выходные. Мишустин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином «беспрецедентное» партнерство и «новый уровень» отношениях двух стран.