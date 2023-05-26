Público: визит Мишустина в Пекин развеял распространенный в Европе и США миф

Поездка российского премьер-министра Михаила Мишустина в Пекин опровергла миф, распространенный на Западе, согласно которому Китай экономически «поглощает» Россию. Об этом написало испанское издание Publico.
По словам автора статьи, время визита было выбрано неслучайно. Он состоялся после саммита «Большой семерки» в Хиросиме, проходившей в минувшие выходные. Мишустин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином «беспрецедентное» партнерство и «новый уровень» отношениях двух стран.
Раньше у Запада вызывало «беспокойство», что Пекин отказывается осуждать военный конфликт на Украине. Но сейчас такая сильная поддержка Китаем «фундаментальных интересов» России уже вызывает «тревогу».