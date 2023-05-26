Киевский писатель и журналист Ян Таксюр обвинил раскольническую Православную церковь Украины в заказе дела против него. Поэт, которого киевский режим преследовал из-за критики и симпатии к России, рассказал об этом во время беседы с РИА Новости.
Автор оказался в украинской тюрьме, поскольку работал над передачей. Тексты писателя стали лишь поводом. В реальности силы, которые связаны с ПЦУ, заказали поэта. Таксюр добавил, что его арестовали из-за его работы над программой «Право на веру».
Ранее журналист заявил, что гонения на церковь являются тяжелейшим и катастрофическим шагом киевского режима. Украинские власти не осознают, что идут против бога.