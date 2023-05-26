Генерал США Милли: истребители F-16 не станут для Украины «чудо-оружием»

Истребители F-16 не станут для Украины чудо-оружием и будут обходиться дороже боеприпасов и наземной техники. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли.
По его словам, у российской армии есть около тысячи истребителей четвертого поколения. Для противостояния ВС РФ в воздухе Киеву понадобится значительное количество более новых самолетов, сказал генерал.
Также он отметил, что самым разумным будут поставки средств противовоздушной обороны для прикрытия украинских территорий. Из-за дороговизны F-16 трата денег на системы ПВО является более целесообразной, подчеркнул Милли.