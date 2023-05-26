Путин: напряженность между Арменией и Азербайджаном в вопросе Карабаха идет на спад

Напряженность между Ереваном и Баку, невзирая не ряд нерешенных проблем, идет на спад. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и главой правительства Армении Николом Пашиняном.
«Есть до сих пор не урегулированные вопросы, но, на мой взгляд, они носят чисто технический характер», — сказал он.
Российский лидер добавил, что состоявшиеся переговоры будут достойным началом решения ситуации в Карабахе. По его словам, аналогичный механизм трехстороннего диалога позволил достичь неплохих результатов осенью 2020 года.
Президент также отметил, что Алиев и Пашинян находят все вопросы по этой теме возможными к урегулированию. Невзирая на трудности, ситуация идет в сторону разрешения.