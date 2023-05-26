Гладков: украинские боевики сбросили взрывчатку на село Октябрьский Ростовской области

Украинские боевики с помощью дрона сбросили взрывное устройство на административное здание в селе Октябрьский Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам политика, в результате происшествия никто не пострадал. При нападении вражеского беспилотника получило повреждения здание администрации: уничтожено остекление, частично разрушены фасад и крыша.
На место удара прибыли сотрудники оперативных служб. По данному факту проводится проверка.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее подтвердил работу ПВО в окрестностях Морозовска. Расчетами противовоздушной обороны была уничтожена украинская ракета.