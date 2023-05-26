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Евгений Пригожин опроверг финансирование женской баскетбольной команды «Платов»

Общество
Евгений Пригожин опроверг финансирование женской баскетбольной команды «Платов»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «оркестр» не будет спонсировать женскую баскетбольную команду «Платов». Соответствующее заявление предпринимателя приводит пресс-служба компании «Конкорд».

По его словам, в настоящее время писем от БК «Платов» ЧВК «Вагнер» не получала. У компании отсутствует программа спонсорства спортивных команд, подчеркнул Пригожин. Также он отметил, что на сегодня у «оркестра» много других проблем.

Евгений Пригожин опроверг финансирование женской баскетбольной команды «Платов»

Ранее появилась информация, что ЧВК «Вагнер» может стать генеральным спонсором женской баскетбольной команды «Платов». Один из Telegram-каналов также заявил, что ее название может быть изменено на «Вагнер». Предприниматель опроверг эту информацию.

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