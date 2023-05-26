Евгений Пригожин опроверг финансирование женской баскетбольной команды «Платов»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «оркестр» не будет спонсировать женскую баскетбольную команду «Платов». Соответствующее заявление предпринимателя приводит пресс-служба компании «Конкорд».
По его словам, в настоящее время писем от БК «Платов» ЧВК «Вагнер» не получала. У компании отсутствует программа спонсорства спортивных команд, подчеркнул Пригожин. Также он отметил, что на сегодня у «оркестра» много других проблем.
Ранее появилась информация, что ЧВК «Вагнер» может стать генеральным спонсором женской баскетбольной команды «Платов». Один из Telegram-каналов также заявил, что ее название может быть изменено на «Вагнер». Предприниматель опроверг эту информацию.