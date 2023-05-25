«Звезды Героев России»: Пригожин подтвердил получение госнаград представителями ЧВК «Вагнер»

Журналисты издания «МосНьюс» обратились к основателю ЧВК «Вагнер» за комментариями по поводу вручения государственных наград «музыкантам», взявшим Артемовск. Ответ предпринимателя публикует его пресс-служба.
Пригожин отметил, что бойцы и командиры ЧВК «Вагнер» в четверг, 25 мая, получили Звезды Героев России. Однако имена и количество наград он называть не стал.
«Вручили сегодня Звезды Героев России бойцам и командирам ЧВК "Вагнер" за взятие города Бахмут. Количество наград, фамилии и имена останутся в тайне», – заявил Пригожин.
Он также отметил, что сегодня формируется список, по которому наградят еще ряд бойцов. Все, кто проявил в Артемовске героизм будет удостоен государственных наград, подчеркнул Пригожин.