Американская компания Mondelez International, которая владеет правами на производство бисквита «Медвежонок Барни», включена в список «спонсоров» спецоперации. Это мера была предпринята украинским НАПК после решения корпорации остаться на российском рынке.
Согласно публикации, агентство включило Mondelez International в реестр международных организаций, «спонсирующих» боевые действия на Украине. Это объясняется тем, что другие компании, которые якобы «пекутся о своем имидже», прекратили деятельность в РФ.
Руководство предприятия, по словам представителей НАПК, совершенно не волнует, что они платят внушительные налоговые взносы в бюджет Москвы. Таким образом корпорация якобы «помогает» в проведении спецоперации.