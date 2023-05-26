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Украинский НАПК уличил «Медвежонка Барни» в спонсировании спецоперации

Политика
Украинский НАПК уличил «Медвежонка Барни» в спонсировании спецоперации

Американская компания Mondelez International, которая владеет правами на производство бисквита «Медвежонок Барни», включена в список «спонсоров» спецоперации. Это мера была предпринята украинским НАПК после решения корпорации остаться на российском рынке.

Согласно публикации, агентство включило Mondelez International в реестр международных организаций, «спонсирующих» боевые действия на Украине. Это объясняется тем, что другие компании, которые якобы «пекутся о своем имидже», прекратили деятельность в РФ.

Руководство предприятия, по словам представителей НАПК, совершенно не волнует, что они платят внушительные налоговые взносы в бюджет Москвы. Таким образом корпорация якобы «помогает» в проведении спецоперации.

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