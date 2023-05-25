Препятствий было много, но их удалось преодолеть: как бойцы ЧВК «Вагнер» освободили Артемовск за 224 дня

Практически во всех этих укрепрайонах украинские силы возвели огневые точки, наблюдательные позиции и оборонительные рубежи, не говоря уже о тяжелой технике. Препятствий было много, но бойцам «оркестра» удалось их преодолеть. Они трудом и потом смогли выбить ВСУ из занимаемых позиций и повергнуть их в бегство.