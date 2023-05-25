Препятствий было много, но их удалось преодолеть: как бойцы ЧВК «Вагнер» освободили Артемовск за 224 дня

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» завершают этап проверки территории освобожденного населенного пункта Артемовск перед отправкой на ротацию. Военный корреспондент Федерального агентства новостей Сергей Среда побывал в городе и снял репортаж о том, как бойцы «оркестра» брали уже бывший Бахмут.
Как известно, штурм города длился 224 дня. За это время «музыканты» столкнулись с рядом укрепленных оборонительных позиций Вооруженных сил Украины. Используя опыт и смекалку, они сумели выбить противника и полностью взять под контроль населенный пункт. Среди препятствий «вагнеровцы» отмечают несколько локаций: Школу №9, консервный завод, железную дорогу, воинскую часть и ряд других мест.
Практически во всех этих укрепрайонах украинские силы возвели огневые точки, наблюдательные позиции и оборонительные рубежи, не говоря уже о тяжелой технике. Препятствий было много, но бойцам «оркестра» удалось их преодолеть. Они трудом и потом смогли выбить ВСУ из занимаемых позиций и повергнуть их в бегство.
Одним из самых сложных участков «вагнеровцы» называют западную часть Артемовска, где много открытого пространства и куча многоэтажек, откуда противник вел огонь.
«В спальном районе было сложно продвигаться, поскольку здесь большие открытые пространства. Кроме того, на участок, по которому ты двигаешься, выходит очень много окон. В каждом из них может быть огневая точка», — вспоминает один из «вагнеров», который штурмовал и воинскую часть, и окраины Артемовска.
Несмотря на это, бойцы ЧВК «Вагнер» успешно завершили операцию по освобождению Артемовска, также известную как «Бахмутская мясорубка». Они готовят оборонительные рубежи, чтобы потом передать позиции военнослужащим ВС РФ. После этого «музыканты» намерены отправиться в тыл на ротацию.
На этом фоне украинские СМИ начали активно распространять слухи о том, что ВСУ готовятся к штурму города после ухода «вагнеровцев». Сейчас Киев пытается обойти населенный пункт с флангов, находящихся под контролем российских подразделений. Однако там оборона пока держится.
Напомним, что Артемовск полностью освободили от сил ВСУ 20 мая 2023 года. Видеозапись с установкой флагов ЧВК «Вагнер» и России на высотках в западной части города уже появилась в Сети.