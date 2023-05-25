Медведев перечислил три варианта исчезновения Украины

Процесс распада Украины после проигранного военного конфликта будет зависеть от того, по какому пути пойдет «это умирающее государство». Об этом написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев у себя в Telegram.
Первым вариантом он назвал переход западных областей Украины под контроль некоторых европейских стран с последующим «аншлюсом» этих земель. После чего останется малая часть территории страны, которая в будущем объявит о своей правосубъектности и намерении возврата утраченных земель любыми способами.
Вторым вариантом является то, что Украина исчезнет после завершения СВО и будет поделена между Россией и рядом государств европы. В этом случае риск возобновления конфликта или мировой войны считается умеренным, написал Медведев.
Третий вариант похож на первый, но народ «бесхозных» земель Украины заявляет о своем самоопределении через вступление в Россию. Зампредседателя отметил, что необходим третий вариант.