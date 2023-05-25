Медведев перечислил три варианта исчезновения Украины

Первым вариантом он назвал переход западных областей Украины под контроль некоторых европейских стран с последующим «аншлюсом» этих земель. После чего останется малая часть территории страны, которая в будущем объявит о своей правосубъектности и намерении возврата утраченных земель любыми способами.