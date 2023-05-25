Захар Прилепин восстановил способность сидеть после ранения

Автор романа «Обитель» Захар Прилепин, раненый в зоне СВО на Украине, стремительно отходит от полученных травм. Об этом сообщил «Пятому каналу» сотрудник пресс-службы писателя.
По словам собеседника СМИ, Прилепин уже способен без помощи сидеть в кровати. Хотя буквально пару дней назад это действие вызывало у него массу проблем.
«Состояние Захара Прилепина стабильное», – отметил он.
Представитель звезды добавил, что ежедневно с ним работает группа специалистов, которые помогают как можно быстрее отойти от ранений. Реабилитационные мероприятия включают в себя механотерапию и кинезотерапию.