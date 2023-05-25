Путин отметил откровенность лидеров стран ЕАЭС на саммите

На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Кремле лидеры стран ЕАЭС разговаривали максимально откровенно и по многим темам. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Он подчеркнул, что мероприятие прошло так, как этого ожидали. Путин также выразил лидерам стран благодарность за согласие на присутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите.
Ранее в прессе писали, что приглашение на саммит Алиева вылилось в публичную перепалку между ним и президентом Армении Николом Пашиняном. В ходе нее стало известно о секретных договоренностях Москвы с Азербайджаном.