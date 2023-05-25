Бежавший из РФ горе-бизнесмен вступил в ВСУ и атаковал Белгородскую область

Журналисты установили личность одного из террористов, напавших на Белгородскую область в составе ВСУ, сообщает Readovka. Им оказался 34-летний неудачливый предприниматель-должник из России, бросивший свою семью с маленьким ребенком ради вступления в украинский нацбатальон.
Речь идет об уроженце Свердловской области Никите Васильеве, ныне воюющем против своих соотечественников в террористическом «Легионе "Свобода России"»* в составе ВСУ. Отмечается, что после срочной службы в ВДВ Васильев «ушел в бизнес», но успеха не добился – набрал долгов на 300 тысяч рублей и «прогорел».
В октябре 2022 года Васильев сам перешел российско-украинскую границу, предварительно подав заявку в нацистский «легион», преимущественно состоящий из бежавших из России от уголовного преследования правых радикалов.
«Теперь усердно "трудится" минометчиком на стороне врага, в России у него осталась дочка. По словам перебежчика, близкие поддержали его в желании предать Родину "со слезами на глазах"», – отмечают журналисты Readovka.
Подробнее – нападении украинской ДРГ на Белгородскую область – в нашей статье.
* — террористическая организация, запрещена в РФ