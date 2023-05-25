Бежавший из РФ горе-бизнесмен вступил в ВСУ и атаковал Белгородскую область

Речь идет об уроженце Свердловской области Никите Васильеве, ныне воюющем против своих соотечественников в террористическом «Легионе "Свобода России"»* в составе ВСУ. Отмечается, что после срочной службы в ВДВ Васильев «ушел в бизнес», но успеха не добился – набрал долгов на 300 тысяч рублей и «прогорел».