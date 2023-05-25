Правозащитники ФБР объяснили бесконтрольное применение оружия полицией США низкой квалификацией сотрудников

Так, в 2021 году офицеры применили табельное оружие в отношении подростков в ходе потасовки на футбольном матче. Одна из 25 выпущенных ими пуль попала в спину восьмилетней девочки Билити, которая умерла на руках у своей матери буквально через несколько минут.