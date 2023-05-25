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Правозащитники ФБР объяснили бесконтрольное применение оружия полицией США низкой квалификацией сотрудников

Общество
Правозащитники ФБР объяснили бесконтрольное применение оружия полицией США низкой квалификацией сотрудников

Американские полицейские все чаще применяют огнестрельное оружие при работе с толпами людей, не представляющих для них никакой угрозы. На это обратил внимание Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), передает ФАН.

Такие ситуации приводят не только к ранениям, но и нередко к смерти невинных людей. Подобное поведение правоохранителей обнуляет попытки США соблюдать гражданские права.

Одной из причин этого правозащитники ФБР назвали низкий уровень квалификации: полицейские попросту не обучены мирно успокаивать людей в стрессовых ситуациях.

Негативно сказывается в том числе милитаризация полиции. При избытке оружия и оборудования военного образца у граждан представители органов правопорядка чувствуют себя вынужденными применять смертоносную силу.

Так, в 2021 году офицеры применили табельное оружие в отношении подростков в ходе потасовки на футбольном матче. Одна из 25 выпущенных ими пуль попала в спину восьмилетней девочки Билити, которая умерла на руках у своей матери буквально через несколько минут.

Фонд борьбы с репрессиями призывает улучшить подготовку сотрудников американской полиции, сконцентрировавшись на техниках деэскалации без летальных способов. Правозащитники также считают нужным скорректировать систему подотчетности, создав независимые механизмы контроля, которые будут комплексно и объективно расследовать такого рода случаи.

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