Правозащитники ФБР объяснили бесконтрольное применение оружия полицией США низкой квалификацией сотрудников

Американские полицейские все чаще применяют огнестрельное оружие при работе с толпами людей, не представляющих для них никакой угрозы. На это обратил внимание Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), передает ФАН.
Такие ситуации приводят не только к ранениям, но и нередко к смерти невинных людей. Подобное поведение правоохранителей обнуляет попытки США соблюдать гражданские права.
Одной из причин этого правозащитники ФБР назвали низкий уровень квалификации: полицейские попросту не обучены мирно успокаивать людей в стрессовых ситуациях.
Негативно сказывается в том числе милитаризация полиции. При избытке оружия и оборудования военного образца у граждан представители органов правопорядка чувствуют себя вынужденными применять смертоносную силу.
Так, в 2021 году офицеры применили табельное оружие в отношении подростков в ходе потасовки на футбольном матче. Одна из 25 выпущенных ими пуль попала в спину восьмилетней девочки Билити, которая умерла на руках у своей матери буквально через несколько минут.
Фонд борьбы с репрессиями призывает улучшить подготовку сотрудников американской полиции, сконцентрировавшись на техниках деэскалации без летальных способов. Правозащитники также считают нужным скорректировать систему подотчетности, создав независимые механизмы контроля, которые будут комплексно и объективно расследовать такого рода случаи.