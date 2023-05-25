Мэрлин Мэнсон назвал Зеленского «антихристом» и намекнул на его пороки

На фоне играет песня Мэнсона со словами «Мне не нравятся [запрещенные вещества], но я им нравлюсь». Музыкант не пояснил, намекает ли он на вероятные порочные пристрастия Зеленского, в которых его давно подозревают наркологи – слушатели могут интерпретировать это заявление как угодно.