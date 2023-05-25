Мэрлин Мэнсон назвал Зеленского «антихристом» и намекнул на его пороки

Американский рок-музыкант Мэрлин Мэнсон сделал неоднозначное заявление по поводу президента Украины Владимира Зеленского.
Мэнсон выложил в «сторис» запрещенной в РФ соцсети новую версию обложки своего альбома – на ней изображен украинский президент с красными глазами, а рядом написано: «антихрист суперзвезда». Потом слово «суперзвезда» зачеркивается, и остается только «антихрист».
На фоне играет песня Мэнсона со словами «Мне не нравятся [запрещенные вещества], но я им нравлюсь». Музыкант не пояснил, намекает ли он на вероятные порочные пристрастия Зеленского, в которых его давно подозревают наркологи – слушатели могут интерпретировать это заявление как угодно.
Ранее французский политик Флориан Филиппо указал на «безумие Зеленского» после статьи Washington Post, в которой содержались документы о внутриполитической ситуации на Украине. Подробнее – в нашей статье.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ