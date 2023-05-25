«Укрэнерго»: лето станет наиболее сложным периодом для энергетической системы страны

Будущее лето может стать трудным периодом для украинской энергетической системы из-за дефицита ресурсов, который фиксируется уже сейчас. Такое заявление сделал председатель правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
По его словам, первостепенной задачей страны в этой сфере является формирование сбалансированной энергетики и борьба с отключениями электроэнергии. При этом объемы генерации летом ограничены, что сделает этот период сложным. При этом на летние месяцы запланирован ремонт электро-, гидро- и тепловых станций.
Помочь ситуации смогут поставки электроэнергии из Европы и запуск альтернативных источников генерации на природном газе, добавил Кудрицкий.