«Укрэнерго»: лето станет наиболее сложным периодом для энергетической системы страны

По его словам, первостепенной задачей страны в этой сфере является формирование сбалансированной энергетики и борьба с отключениями электроэнергии. При этом объемы генерации летом ограничены, что сделает этот период сложным. При этом на летние месяцы запланирован ремонт электро-, гидро- и тепловых станций.