На VI Инновационном Петербургском медицинском форуме «Медицина 2023 – наука, инновации и практика» представили «Онко-Робота»

На прошедшем в Северной столице VI Инновационном Петербургском медицинском форуме «Медицина 2023 – наука, инновации и практика» был представлен «Онко-Робот». Его разработка происходила при участии венчурного фонда «Евровенчур» Андрея Валерьевича Березина.
Мероприятие, в рамках которого были представлены новейшие разработки в сфере здравоохранения, проходило в Центре имени Алмазова.
Как рассказал учредитель «Евровенчура» и председатель правления холдинга «Евроинвест Девелопмент» Андрей Березин, «Онко-Робот» способен с максимальной точностью определить, где, когда и в каком объеме необходимо применить рентгеновское излучение, и минимизировать вероятность ошибки. Это поможет значительно повысить эффективность лечения.
«О том, что такой прибор востребован говорит тот факт, что высокий интерес к "Онко-Роботу" проявили как медики Центра имени Алмазова, так и специалисты медицинских центров из других регионов, посетившие форум и выставку», - заявил Андрей Березин.
Сейчас разработка проходит доклинические испытания в медицинских учреждениях и уже получила высокие оценки в профессиональном сообществе. В частности, в 2023 году деловое издание Петербурга признало «Онко-Робота» лучшим проектом в сфере медицинских инноваций.
По словам Андрея Березина, забота о здоровье человека является одной из основных задач фонда «Евровенчур». Однако у организации есть и другие перспективные стартапы и разработки, в которые планируется инвестировать средства.