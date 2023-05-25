Армянский премьер Пашинян и глава Азербайджана Алиев повздорили на саммите ЕАЭС

Армянский премьер Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев повздорили на саммите ЕАЭС. Об этом сообщает РИА Новости.
Причиной раздора стал термин «зангезурский коридор». Политики имели разное представление о том, в каком контексте следует использовать фразу. В дело пришлось вмешаться президенту России Владимиру Путину, пишет агентство.
Конфликтующие Ереван и Баку в прошлом году приступили к обсуждению мирного договора при посредничестве России, США и Евросоюза. Позже Алиев призвал опираться на международные нормы и принципы, подчеркнув, что использование «каких-либо положений по Нагорному Карабаху» недопустимо.