Армянский премьер Пашинян и глава Азербайджана Алиев повздорили на саммите ЕАЭС

Конфликтующие Ереван и Баку в прошлом году приступили к обсуждению мирного договора при посредничестве России, США и Евросоюза. Позже Алиев призвал опираться на международные нормы и принципы, подчеркнув, что использование «каких-либо положений по Нагорному Карабаху» недопустимо.