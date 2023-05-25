Baijiahao: мероприятие в Подмосковье стало причиной паники Гутерреша и Кисиды

Обозреватели напомнили, что США и ЕС в последнее время оказывали серьезное давление на Пекин, призывая его поддержать санкции против РФ. Однако в последний момент на Западе сменили пластинку и заговорили о важности сотрудничества с Китаем и крупными державами, передает «ПолитРоссия».