Мероприятие в Подмосковье, на которое прибыло более 100 представителей разных стран, включая КНР, вызвало беспокойство западных политиков. К такому выводу пришли авторы Baijiahao.
Обозреватели напомнили, что США и ЕС в последнее время оказывали серьезное давление на Пекин, призывая его поддержать санкции против РФ. Однако в последний момент на Западе сменили пластинку и заговорили о важности сотрудничества с Китаем и крупными державами, передает «ПолитРоссия».
«Генсек ООН Антониу Гутерреш также выступил с речью, в которой подчеркнул необходимость того, чтобы "Большая семерка" поддерживала сотрудничество с крупнейшими странами, чтобы избежать раскола в мире», — отметили в Baijiahao.
Аналитики уверены, что причиной стала XI Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Подмосковье. Активное участие в мероприятии РФ других стран демонстрирует падение гегемонии Запада, пояснили авторы.