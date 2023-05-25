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Олимпийская чемпионка Яна Клочкова перебралась с Украины в Крым

Спорт
Олимпийская чемпионка Яна Клочкова перебралась с Украины в Крым

Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова покинула Украину и уехала в Крым.

Семью пловчихи заметили на Крымском полуострове. Об этом сообщили украинские СМИ. По их информации, Клочкова прогуливалась по городу в майские праздники с георгиевскими ленточками и триколорами России на одежде.

Пловчиха покинула Украину после начала специальной операции в защиту Донбасса. Клочкова закрыла все страницы в социальных сетях и «бесследно исчезла». Примечательно, что ранее покинувшая Украину спортсменка была депутатом харьковского горсовета от «Партии регионов». Сама Клочкова пока не подтверждала информацию о переезде.

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