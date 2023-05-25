Олимпийская чемпионка Яна Клочкова перебралась с Украины в Крым

Пловчиха покинула Украину после начала специальной операции в защиту Донбасса. Клочкова закрыла все страницы в социальных сетях и «бесследно исчезла». Примечательно, что ранее покинувшая Украину спортсменка была депутатом харьковского горсовета от «Партии регионов». Сама Клочкова пока не подтверждала информацию о переезде.