«Автоматы в руки не берем»: Пригожин попросил пленных украинцев не возвращаться на фронт

ЧВК «Вагнер» и Вооруженные силы Украины произвели обмен военнопленными. Основатель «оркестра» Евгений Пригожин пообщался с солдатами ВСУ перед их отправкой на родину, а также встретился с вернувшимися из плена российскими бойцами.
Видеозапись разговора Пригожина с военнопленными была опубликована его пресс-службой. На кадрах видно, как он обращается к строю украинских солдат, взятых в плен бойцами ЧВК «Вагнер». Он уточнил, проявляли ли по отношению к ним насильственные действия, и получил отрицательный ответ.
«Если в следующий раз кого-то увидим или возьмем, сами знаете результат. Поэтому сидим дома, снаряды точим, автоматы в руки не берем», — заявил Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» также встретился с российскими бойцами, вернувшимися из плена. Пригожин отметил, что всем нуждающимся будет оказана медицинская помощь.