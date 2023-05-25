«Автоматы в руки не берем»: Пригожин попросил пленных украинцев не возвращаться на фронт

Видеозапись разговора Пригожина с военнопленными была опубликована его пресс-службой. На кадрах видно, как он обращается к строю украинских солдат, взятых в плен бойцами ЧВК «Вагнер». Он уточнил, проявляли ли по отношению к ним насильственные действия, и получил отрицательный ответ.