Алиев выразил благодарность Путину за содействие в нормализации отношений Баку и Еревана

Глава Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за усилия, которые приложил политик ради нормализации отношений между Баку и Ереваном. Соответствующее заявление он сделал на встрече с Путиным в расширенном формате.
Алиев отметил, что личное участие президента РФ демонстрирует серьезное отношение Москвы к конфликту и поиску мирного урегулирования. Политик признался, что высоко ценит действия РФ.
«Думаю, что после недавних заявлений армянского руководства о признании Карабаха как часть Азербайджана … вопрос согласования других пунктов мирного договора будет идти намного легче», — заявил Алиев.
Напомним, Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян