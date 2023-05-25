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«Газпром» опроверг затягивание строительства «Силы Сибири — 2» со стороны Китая

Экономика
«Газпром» опроверг затягивание строительства «Силы Сибири — 2» со стороны Китая

Информация новостного агентства Financial Times о том, что Китай якобы затягивает строительство газопровода «Сила Сибири — 2», не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, передает РБК.

Куприянов призвал «не читать советских газет», приложив к своему комментарию отрывок из фильма по роману М. А. Булгакова «Собачье сердце».

По словам авторов статьи в Financial Times, китайская сторона хочет затянуть переговоры по возведению трубопровода «Сила Сибири — 2» из-за стремления властей страны заключить контракт с более выгодными условиями.

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