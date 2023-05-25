Политолог Никифоров: Эрдоган справится с попытками дестабилизации в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган справится с попытками дестабилизации в республике. Об этом заявил политолог Андрей Никифоров.
Эксперт в эфире радио «Спутник в Крыму» напомнил, что в Турции уже предпринимались попытки военного переворота, но тогда Эрдогану удавалось пресечь их.
«Есть высокая вероятность того, что если Эрдоган победит, то он справится и с возможными попытками раскачать политическую ситуацию в Турции», — объяснил Никифоров.
Второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая. Соперником Реджепа Тайипа Эрдогана является лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В первом туре они получили 49,35% и 45% голосов избирателей соответственно.