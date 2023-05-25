Евгений Пригожин опроверг нахождение Залужного в плену у ЧВК «Вагнер»

Украинские СМИ продемонстрировали «живого и невредимого» военачальника в один день с возвращением пленных ВСУ на родину. В связи с этим журналисты поинтересовались, есть ли связь между этими событиями и не находился ли Залужный в плену у ЧВК «Вагнер».