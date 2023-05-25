Евгений Пригожин опроверг нахождение Залужного в плену у ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался об обмене пленными с Киевом, который состоялся 25 мая. По его словам, среди украинских бойцов не было главкома ВСУ Валерия Залужного.
Украинские СМИ продемонстрировали «живого и невредимого» военачальника в один день с возвращением пленных ВСУ на родину. В связи с этим журналисты поинтересовались, есть ли связь между этими событиями и не находился ли Залужный в плену у ЧВК «Вагнер».
«Шутка прекрасная, но смею вас заверить, что, безусловно, Залужного не было у нас в плену. Мы отдавали обычных бойцов и тела американца и турка», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее основатель «оркестра» рассказал подробности гибели воевавших на стороне ВСУ иностранцев в Артемовске. Американец был ликвидирован в бою, а турок оказался в здании, которое подорвали украинские военные при отступлении.