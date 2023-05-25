Аналитик Юшков оценил вероятность роста газодобычи в России

В текущем году ситуация останется такой же, но в 2024-м она может измениться и рост добычи газа увеличится. Однако стоит обратить внимание на то, что по статистике снижение объемов наблюдается только в годовом выражении, а если смотреть месячные показатели, подобной тенденции нет.

