Аналитик Юшков оценил вероятность роста газодобычи в России

Сокращение объемов добычи газа в России в текущем году в сравнении с прошлым понятно, ведь в 2022-м поставки были более полноценными. Однако не исключено, что в 2024 году данный показатель изменится в лучшую сторону, передает «Лента.ру» мнение ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игоря Юшкова.
Сокращение российских поставок газа в Европу наблюдалось с конца 2021 года. В марте и апреле 2022 года тенденция продолжилась, особенно, на фоне закрытия двух газопроводов со стороны Украины, в связи с чем иногда «Газпром» не заказывал прокачку на фоне отсутствия спроса.
В текущем году ситуация останется такой же, но в 2024-м она может измениться и рост добычи газа увеличится. Однако стоит обратить внимание на то, что по статистике снижение объемов наблюдается только в годовом выражении, а если смотреть месячные показатели, подобной тенденции нет.