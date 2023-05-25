«Аутсорсинг в Азию». Почему уход Китая с рынка фармацевтики станет катастрофой для ЕС

Конфликт между Китаем и Тайванем может привести к катастрофическим последствия для поставок медицинских препаратов в Европу. Об этом сообщили журналисты издания Politico.
Обозреватели уточнили, что за последнее время напряженность между Пекином и Тайбэем значительно выросла. Особенно сильно это было видно во время проведения крупных военных учений НОАК, а также заявлений со стороны США о готовности защищать остров в случае вторжения.
Из-за этого власти в Европе начали волноваться об обеспечении бесперебойной поставки китайских медикаментов на рынок Евросоюза. Аналитики признают, что в случае крупномасштабного боестолкновения поставки «вряд ли останутся невредимыми».
«Тайваньский пролив шириной 180 километров, разделяющий две страны, является одним из самых оживленных морских путей в мире и маршрутом транспортировки лекарств и фармацевтических ингредиентов», — говорится в статье.
По словам исполнительного директора фармацевтической компании Flamma Group Джана Паоло Негризоли, если Китай «нападет» на Тайвань, а Евросоюз введет против Пекина санкции, то весь рынок лекарств «перевернется с ног на голову».
«Все это знают — может быть, они этого не говорят», — подчеркнул он.
Журналисты отметили, что за последние 20 лет Китай превратился в сильную фармацевтическую державу, благодаря дешевой рабочей силе, масштабному производству и более «мягкому» регулированию отрасли.
«Страна является крупным производителем старых лекарств без маркировки, которые обычно используются в больницах. Антибиотики, например, все чаще передаются на аутсорсинг в Азию. <…> Китай также является ключевым экспортером в других категориях, таких как лекарства от кровяного давления или обезболивающие», — пояснили аналитики.
Так, отраслевые показатели показывают, что Европа на сегодняшний момент производит лишь четверть от мирового объема активных фармацевтических ингредиентов. Более того, значительное количество производств находится исключительно в Китае и нигде более. По оценке специалистов, страны ЕС обладают определенным запасом необходимых медикаментов, но его объемы крайне малы.
Ранее представители Минпромторга России анонсировали разработку аналога «Виагры». Отмечается, что на сегодняшний день такого производства в стране нет. Однако в ведомстве поддержали проект по организации и проведению клинических исследований аналога препарата.