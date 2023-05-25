Кошкин: выступающие против авиарейсов из РФ оппозиционеры вредят Грузии

Протестные выступления будут и в этот раз, уверен политолог Андрей Кошкин. Но так как полеты проходят в транзите и пассажирам не придется выходить в город, большого ажиотажа со стороны оппозиции решение «Грузинских авиалиний» не вызовет. Главной же причиной протестов остаются те, кто из-за кулис «будоражит» протестующих – так называемые «внешние раздражители» из стран Запада, контролирующие оппозиционные СМИ, партии и НКО.