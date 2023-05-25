Кошкин: выступающие против авиарейсов из РФ оппозиционеры вредят Грузии

Грузинские авиалинии с 15 июня запускают для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу, несмотря на ожидаемые протесты грузинской оппозиции. Прозападные функционеры готовы продолжать митинговать за антироссийскую идею и дискредитировать себя в глазах остальных жителей Грузии, выступая против притока капитала на родину, отмечают эксперты.
Грузинский авиахаб будет отправлять россиян в Милан, Париж, Вену, Салоники, Амстердам и другие города Евросоюза. Но насколько гладко будут проходить перелеты – большой вопрос. 19 мая грузинские оппозиционеры с флагами ЕС устроили «теплый прием» пассажирам из РФ, прилетевшим в Тбилиси первым с 2019 года прямым рейсом. Агрессивная толпа окружила аэропорт, демонстрируя россиянам плакаты «Вас здесь не ждут».
Президент Грузии, гражданка Франции Саломе Зурабишвили, «подливала масла в огонь»: она назвала возобновление авиасообщения «провокацией Кремля», а самолеты, прибывшие из Москвы в Тбилиси, «нежелательными». Зурабишвили призвала к протестам против пассажиров рейса, а полиции пришлось устанавливать кордоны вокруг аэропорта, чтобы защитить россиян от разъяренных митингующих.
Протест против прибыли
Протестные выступления будут и в этот раз, уверен политолог Андрей Кошкин. Но так как полеты проходят в транзите и пассажирам не придется выходить в город, большого ажиотажа со стороны оппозиции решение «Грузинских авиалиний» не вызовет. Главной же причиной протестов остаются те, кто из-за кулис «будоражит» протестующих – так называемые «внешние раздражители» из стран Запада, контролирующие оппозиционные СМИ, партии и НКО.
«Если речь идет о выгоде, то для Грузии авиасообщение с РФ очень выгодно – будет идти приток капитала. Для такой маленькой страны это чрезвычайно важно и перспективно. Но для оппозиции, видите ли, важны какие-то мифические политические лозунги и цели, которые им генерируют из других государств, в частности – из США», – заявил Кошкин в комментарии корреспонденту «Политики Сегодня».
По некоторым данным, Грузия получит прибыль в размере от $300 до $400 миллионов в год после возобновления авиасообщения с РФ.
Европа не определилась
В странах Евросоюза откровенного протеста против прилета россиян не высказали, в отличие от руководства НАТО. Там потребовали запретить авиасообщение Москвы с Тбилиси и настаивают на том, что грузинское руководство должно разделять военно-политические цели Альянса.
«[Грузия создала] пространство для потенциального обхода санкций в отношении РФ», – заявил спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина.
Примечательно, что блок требует от Грузии заблокировать именно гражданские авиаперевозки.
«Это стотысячный пример того, как страна, вздумавшая связать судьбу с Глобальным Западом, платит за это остатками суверенитета», – отметила директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина в Telegram.
Однако пока грузинское правительство не сдается под давлением «западных партнеров», а «Грузинские авиалинии» предпочитают запретить летать на своих рейсах президенту Зурабишвили, но не россиянам.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посоветовал властям США и руководству брать пример с России и установить безвизовый режим для грузинских граждан. Подробнее – в нашей статье.