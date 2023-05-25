«Этика и законность». Как новочебоксарский депутат Евдокимов «отмывал» деньги в сауне

Очередной скандал с нецелевым расходованием городской казны разгорелся в Новочебоксарске. Глава местной фракции КПРФ регионального парламента Евгений Евдокимов «отмывал» деньги с помощью сауны, арендованной у собственной матери.
Информацию подтвердили в прокуратуре Республики Чувашия, в отношении подозреваемого ведется проверка, передает интернет-газета «Правда ПФО».
Как выяснилось в ходе антикоррупционной проверки, чувашский депутат снял нежилое помещение, которое по документам проходило как его общественная приемная. Так народный избранник ежемесячно зарабатывал 9600 рублей.
«По указанному адресу размещается сауна, где можно совершить омовения и прочие водные процедуры, но рядовому избирателю со своими жалобами и чаяниями делать нечего. Теперь народному избраннику грозят разбирательства и лишение депутатских полномочий», — сообщает издание.
«В Новочебоксарском городском собрании депутатов Евдокимов является членом двух постоянных комиссий: по законности, местному самоуправлению и депутатской этике. Это как издевательство и насмешка. Депутатская этика и законность… в общем, соответствует статусу современного коммуниста», — посетовали жители в комментариях.
Тем временем пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко в беседе с интернет-изданием «Lenta.ru» призвал не выносить региональные проблемы на федеральный уровень, поскольку подобные сообщения якобы не имеют информационной ценности. При этом народный избранник признался, что ничего не знает об этом инциденте.
«Я такого не слышал, не знаю. Я прекрасно понимаю, что идет предвыборная избирательная кампания, и может произойти все что угодно. Всякие избирательные технологии, всякие "дельцы", манипуляции», — попытался оправдать коллегу Ющенко.
Нынешний созыв Новочебоксарского городского собрания депутатов (НГСД), как отмечают местные издания, отличается рекордным уровнем криминальных прецедентов по всей Республике Чувашия.
К уголовной ответственности уже привлекли депутата Виктора Воробьева за организацию подпольного казино, а тремя годами ранее суд по требованию прокуратуры отобрал у него два диплома о высшем образовании. Отличился и председатель НГСД Алексей Ермолаев — в конце прошлого года он лишился должности главы города.
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