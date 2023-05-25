«Этика и законность». Как новочебоксарский депутат Евдокимов «отмывал» деньги в сауне

Тем временем пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко в беседе с интернет-изданием «Lenta.ru» призвал не выносить региональные проблемы на федеральный уровень, поскольку подобные сообщения якобы не имеют информационной ценности. При этом народный избранник признался, что ничего не знает об этом инциденте.